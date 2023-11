Gambero Rosso, Confartigianato loda le pasticcerie fiorentine premiate

I dolci della tradizione, l’indubbia qualità, la selezione dei migliori prodotti di base, l’attenzione anche alle nuove richieste dei clienti. Ci sono anche 4 pasticcerie fiorentine associate Confartigianato Imprese Firenze tra le migliori in Toscana secondo Gambero Rosso: Bottega di Pasticceria (Lungarno Ferrucci), Dolci Pensieri (Via Ponte alle Riffe), Pasticceria Gualtieri (Via Senese), Pasticceria Stefania (Via Marconi).

Tutte e quattro sono un punto di riferimento nel territorio fiorentino e non solo e confermano il contributo delle pasticcerie artigiane allo sviluppo del tessuto economico e sociale della Provincia di Firenze, che conta ben 305 imprese artigiane attive nel settore (76% circa del totale); anche a Firenze, in linea con il resto d’Italia, sono molte le imprese guidate da una donna: circa un terzo, secondo i dati Confartigianato.

Nata nel 2017, Bottega di Pasticceria è sempre stata inserita nella guida del Gambero Rosso: nel 2021 e 2022 ha avuto il punteggio più alto su Firenze. Orgoglioso del riconoscimento, Simone Bartolini racconta i preparativi per il Natale: “Tutti e tre i locali hanno già iniziato a preparare i panettoni e poi ci dedicheremo con particolare attenzione ai pandori, che richiedono una lavorazione lenta e difficile perché l’impasto del pandoro viene girato ogni dodici ore per tre giorni”.

“Siamo sorpresi e molto grati, anche se il premio più bello ce lo danno i nostri clienti – afferma Gianna Scatizzi di Dolci Pensieri -. “Sicuramente, la nostra scelta di puntare anche su prodotti senza farine o senza lattosio ci ha premiato”. Dolci Pensieri si prepara al Natale “con un primo panettone – uvetta e cioccolato i gusti – da mezzo kg per un costo di circa 18 euro”. Seguiranno poi nel periodo natalizio quelli da un chilo/chilo e mezzo, intorno ai 30 euro.

Il riconoscimento di Gambero Rosso arriva nel novantesimo anno di attività della Pasticceria Gualtieri: “Siamo molto orgogliosi – spiega Ginevra Gualtieri – perché abbiamo ricevuto due cupcake dal Gambero Rosso per la prima volta, segno che stiamo crescendo e migliorando. Si chiude un anno importante in cui abbiamo anche assunto due nuove persone, una al banco e una al laboratorio”. In lavorazione per il Natale, “il panettone in versione farcita con crema chantilly” ma anche “panettoni e pandori senza glutine” e il “panettone vegano”. Decorazione in stile natalizio per il classico della pasticceria Gualtieri: la torta Iris.

“Sono diversi anni che Gambero Rosso ci concede questo riconoscimento e ne siamo veramente onorati perché ci mettiamo il cuore”. Così un’entusiasta Beatrice Guerrini di Pasticceria Stefania, che chiude un anno ricco di premi e riconoscimenti: prima per la schiacciata alla fiorentina (febbraio), poi per il pan di ramerino (Pasqua) e, infine, di recente, per il budino di riso. “Oggi stiamo iniziando a preparare i panettoni, a partire dal tradizionale: lo facciamo ‘alla veneziana’, con glassa di zucchero e mandorle, è alto e non basso, per un costo intorno ai 40 euro”.

Fonte: Confartigianato Firenze