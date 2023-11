Gravi rapine ad anziane a Piombino, 19enne finisce in carcere

Finisce in carcere un 19enne di Piombino, già oggetto di avviso orale e in libertà vigilata, perché indiziato di aver compiuto tre rapine e un furto in casa. Su di lui si indaga anche per un'altra rapina e una tentata. Tutti i fatti sono accaduti a Piombino, contro donne anziane, tra l'1 e il 10 novembre scorsi.

I carabinieri di Livorno hanno ricostruito le vicende più gravi, quella di una 91enne bloccata ed immobilizzata per pochi euro ed una 89enne che, dopo essere stata strattonata con forza, cadeva riportando fratture multiple per le quali è tuttora ricoverata presso l’ospedale di Livorno.