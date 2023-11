La tramvia porta valore alle case fiorentine: +500 euro al metro quadro

“Con le tramvie aumento di valore delle abitazioni fino a una cifra pari a 500 euro al metro quadro”.

A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Apartments Florence srl, azienda che da quasi 17 anni gestisce più di 500 abitazioni a Firenze.

“I prezzi delle case e il loro andamento sono influenzati da una crescita dei flussi turistici, ma non solo. È indubbio che la mobilità cittadina è cambiata, e sta cambiando, con la realizzazione delle linee tramviarie - sottolinea Fagnoni -. Le tramvie accrescono il valore delle zone che attraversano e, quindi, degli immobili. E in una città come Firenze, con grossi problemi di inquinamento e possibilità di parcheggio, aiuteranno la vivibilità. Una Firenze con una rete di trasporti europea, è più vivibile per turisti e residenti. L’esperienza maturata per le linee di Scandicci, Aeroporto e Careggi ci porta a dire che le nuove linee verso Bagno a Ripoli e Coverciano accresceranno ulteriormente il valore di quelle zone”.

“Sicuramente aumenterà il livello di vivibilità anche del centro storico di Firenze, perché oggi senza tramvia e senza parcheggi è impensabile attirare nuovi residenti - aggiunge Fagnoni -. Mentre con la realizzazione della linea tramviaria, che passerà da piazza San Marco, si andrà a migliorare anche la qualità della vita nel cuore di Firenze”.