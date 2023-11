Monossido in una casa di San Vincenzo, tre persone in pronto soccorso

Tre persone sono state trasportate al pronto soccorso di Cecina e Pisa per una intossicazione da monossido di carbonio, avvenuta in un'abitazione di San Vincenzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e due pattuglie dei carabinieri di San Vincenzo e Piombino. Secondo le verifiche effettuate dai vigili del fuoco, sarebbero stati evidenziati valori di monossido di carbonio oltre i limiti consentiti; per questo motivo è stato posto sotto sequestro per accertamenti l’impianto di riscaldamento a gas metano dell'abitazione.