"Parcheggi rosa per donne incinte": la proposta di Lega Certaldo

I parcheggi rosa torneranno fra gli argomenti in Consiglio comunale a Certaldo, per mezzo di una proposta della Lega.

<< Gli spazi sosta dedicati alle donne in gravidanza o per i genitori che hanno con sé figli fino a 2 anni, sono uno strumento utile e sintomo di civiltà per il nostro territorio >> spiegano i Consiglieri della Lega, Eliseo Palazzo e Damiano Baldini.