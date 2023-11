Pieve a Nievole parla ai giovani per il 25 novembre con "100 libri per il rispetto"

A Pieve a Nievole il tema del rispetto delle donne e, in generale, una decisa presa di posizione contro ogni forma di violenza, sono sempre stati all’ordine del giorno e oggetto di tante iniziative, spesso con il coinvolgimento della popolazione scolastica.

A maggior ragione, alla luce di questa vera e propria strage, il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione comunale pievarina ha previsto una iniziativa, che parte dagli assessorati alle pari opportunità e alla pubblica istruzione, che si chiama “100 LIBRI PER IL RISPETTO - Ripartiamo dai giovani per un futuro migliore”.

“La cronaca degli ultimi giorni, con dettagli raccapriccianti che emergono con il passare delle ore sulla morte di quella povera ragazza, sono solo la conferma che il fenomeno è ampiamente sopra il livello di guardia e che noi amministratori per primi dobbiamo moltiplicare sforzi e iniziative per sensibilizzare tutti su questi temi - dice il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti -. In questo senso crediamo che la scuola e la famiglia devono essere al centro di un sistema educativo che copra a 360 gradi tutti gli aspetti del sapere, del conoscere e del vivere civile e in questo principio non può mancare l'educazione al rispetto, all'affettività, alla condivisione. Questo il senso della nostra iniziativa culturale-educativa”.

L’ amministrazione comunale, attraverso lo stesso sindaco e Erminio Maraia, ha quindi proposto alla dirigente scolastica un progetto che è stato presentato alla scuola media Galilei, trovando la piena condivisione anche tra il corpo docente. Il comune di Pieve a Nievole donerà 100 libri di autori diversi i cui titoli sono stati condivisi con gli insegnanti, libri che entreranno a far parte del patrimonio della biblioteca scolastica per diventare parte sostanziale di un percorso formativo destinato ogni anno ai ragazzi , di volta in volta, strumenti utili ad aprire un dibattito in classe sul tema e ad assimilare il valore fondamentale del rispetto come regola di vita e contro ogni forma di violenza. Questi temi e queste letture saranno poi sviluppate anche nell’ambito delle letture ad alta voce, altro importante progetto culturale che da anni viene tenuto con grande partecipazione proprio alla scuola media.

Oltre a questo, per la serata del 23 novembre, alle ore 21 presso il Centro sociale comunale di via Bonamici, verrà presentato un libro di nuova edizione sulla violenza di genere nello sport. L'ingresso è libero.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole