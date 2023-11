Una 72enne di Vaiano (Prato) è morta ieri sera sull'Appennino bolognese, a Castiglione dei Pepoli (Bologna), in zona Bocca di Rio. La donna a bordo della propria auto è finita nella scarpata a lato della strada, per un volo di quasi 60 metri. Il corpo è stato trovato senza vita dai sanitari del 118, dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino Emilia Romagna tramite un verricello a motore. I rilievi sono in mano ai carabinieri.