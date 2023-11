Premio ai tre bagnini dell'Acqua Village che hanno salvato un bagnante dal malore

Acqua Village Cecina: il premio Blsd Angels 2023 va a tre bagnini del parco acquatico

I giovani assistenti riceveranno la riconoscenza per essere intervenuti prontamente ad agosto in favore di un ospite colto da malore

L’associazione Siena Cuore Odv ha deciso di consegnare il premio Blsd Angel 2023 a Matilde Iorio, Giacomo Michelacci e Simone Carrai, i tre bagnini dell’Acqua Village Cecina che nell’agosto del 2022 sono intervenuti prontamente per rianimare un ospite del parco acquatico colto da un malore improvviso. Il riconoscimento sarà consegnato a Siena sabato 25 novembre.

Il motivo dell’assegnazione del premio è: “per il gesto responsabile e consapevole, aver contribuito alla divulgazione dei defibrillatori sul territorio e all’importanza della sensibilizzazione alla formazione delle manovre Blsd”.

Il premio Blsd Angel è un riconoscimento onorifico a carattere regionale per tutti quei cittadini operatori che nell’anno precedente hanno contribuito a salvare vite umane con l’uso sapiente del defibrillatore nella nostra regione.

"Ringraziamo l’associazione Siena Cuore per aver insignito i nostri bagnini di questo importante premio – spiegano dalla proprietà di Acqua Village –: le tecniche di primo soccorso sono per la nostra azienda un requisito importantissimo da avere. I nostri dipendenti sono per la maggior parte formati per intervenire in caso d’emergenza, perché sappiamo bene che la tempestività in questi casi può davvero salvare una vita. Ai nostri ragazzi vanno i complimenti di tutta l’azienda e all’associazione Siena Cuore un ringraziamento particolare per l’importante attività che svolge per sensibilizzare e promuovere l’impiego dei defibrillatori con iniziative di informazione e la donazione di apparecchi acquistati attraverso la raccolta di fondi".

Fonte: Ufficio Stampa