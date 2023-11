Una grossa quercia si è abbattuta ieri sera a Montecarlo di Lucca, in via San Martino. Alle 22.30 i vigili del fuoco di Lucca hanno cominciato a operare per la rimozione. Sono intervenuti anche con mezzi per interventi in quota e l'autogru. A sostenere l'intervento anche il sindaco e i tecnici comunali.