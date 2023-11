Studio Schimmenti 'adotta' una classe dell'IT Cattaneo

Lo Studio Commerciale Francesco Schimmenti di Montopoli in Val d'Arno ha deciso di aderire a “Adotta una Classe” di OSM EDU. Il progetto consiste nell'accompagnare una classe, in questo caso sarà la 4°AA indiritto “Amministrazione, finanza e Marketing” dell’ITC Carlo Cattaneo di San Miniato in una serie di incontri tenuti dal Dott. Schimmenti, titolare dello Studio, e dalla consulente OSM EDU Luisa Gariboldi con lo scopo di supportare i giovani talenti del nostro territorio aiutandoli a sfruttare al meglio le loro capacità.

L’esperienza “Adotta una classe” si svolgerà in 4 incontri (27/11 – 04/12 – 05/12 – 06/12), sia con gli alunni che con i loro genitori, e verterà sull’individuare le qualità di ogni studente, e analizzare punti forti e punti deboli di ognuno e capire come sfruttarli in quello che sarà il loro futuro lavorativo.

Il primo incontro si terrà con i genitori, e verrà presentato il progetto, spiegata l’importanza della collaborazione tra scuola-alunni-genitori.

Il secondo incontro sarà con gli alunni, che compileranno un questionario che evidenzierà le loro soft skills. Successivamente, la consulente OSM Luisa Gariboldi li aiuterà nella lettura del risultato facendo capire ad ogni ragazzo i propri punti di forza da sfruttare sia come studenti, che in futuro per la loro vita lavorativa. Sarà utile anche per la loro vita personale.

Il terzo incontro sarà tra gli alunni e il Dott. Schimmenti Francesco, che parlerà con i ragazzi e li aiuterà a sciogliere i loro dubbi sul mondo del lavoro.

Il quarto ed ultimo incontro sarà con i genitori, gli verrà spiegato quello che è emerso dai questionari “OSM TALENT” e gli verranno dati degli strumenti utili a supportare i propri figli nella crescita personale e professionale.

Il progetto verrà interamente finanziato dallo Studio Schimmenti: "Abbiamo scelto come istituto l’ITC Cattaneo sia perché è l’istituto da cui usciranno i futuri ragionieri e commercialisti del nostro territorio, ma anche soprattutto perché è la scuola da cui sia il Dott. Schimmenti, sia alcuni dei collaboratori dello Studio hanno studiato, e quindi la scelta è data da un affetto per la scuola. Il progetto verrà gestito dalla Professoressa Simona Della Maggiore, che ha creduto fin da subito nell’importanza di ciò che poteva regalare ai suoi studenti approvando il progetto".