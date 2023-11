Tentata violenza sessuale, la vittima si getta dal balcone dell'ex hotel: arrestato 30enne

È volata dal primo piano di un ex hotel del centro di Montecatini, stava sfuggendo a una violenza sessuale dopo aver trascorso delle ore fuori con un'amica e un 30enne, poi finito in manette.

Ieri, martedì 21 novembre, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo, straniero, per tentata violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.

Le indagini sono partite alle 9 di mattina di ieri, quando un residente ha visto la donna cadere dal balcone dell'hotel abbandonato.

I sanitari del 118, all'arrivo sul posto, non hanno trovato più nessuno per cui sono intervenuti i carabinieri che hanno ispezionato la struttura alberghiera. Hanno trovato l'uomo, irregolare in Italia, e due donne dell'Est Europa.

La vittima dell'infortunio, poi trasferita in pronto soccorso, ha spiegato con l'aiuto di un interprete quanto era accaduto. Era in compagnia di un'amica nella serata precedente ed è stata avvicinata da due uomini. Il quartetto si è intrattenuto nel locale, prima di una passeggiata all'aperto. C'è stato un momento di buio nei ricordi della donna, perchè poi si è passati al racconto all'interno dell'ex albergo, senza sapere come fosse successo. Quando l'uomo ha tentato di approcciarsi a lei, ha tentato la fuga nell'unico modo disponibile: la porta-finestra del balcone della camera. Quando si è gettata però il suo aguzzino l'ha riportata con forza all'interno.

L'uomo è stato poi arrestato e trasferito in carcere a Prato.