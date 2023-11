Uomini che fanno rumore: a Cecina flash mob voluto dal Pd per Giulia Cecchettin

“Uomini che fanno rumore”: è questo il titolo del flash mob contro la violenza sulle donne che il Partito Democratico di Cecina ha organizzato per venerdì alle 21 in piazza dei Mille a San Pietro in Palazzi. Un presidio fortemente voluto dal vice segretario Alessandro Bechini, che ha subito incontrato la condivisione della segretaria Elena Benedetti e degli iscritti.

“Abbiamo voluto raccogliere l’appello di Elena Cecchettin - spiega Bechini - che ha chiesto di ricordare sua sorella Giulia non con una manifestazione silenziosa ma facendo rumore, così da svegliare le coscienze di quanti credono che questi tragici fatti siano isolati. Purtroppo, invece, ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza sociale che deve essere trattata come tale. La violenza sulle donne è in prima battuta un problema per degli uomini. E allora perché, solitamente, manifestano sempre le donne. Stavolta no, stavolta vogliamo che siano gli uomini a fare la loro parte. In prima fila”.

“Vogliamo lanciare un appello ai cecinesi - prosegue Benedetti - affinché partecipino numerosi a questo flash mob a Palazzi. Un presidio che vogliamo sia trasversale, che guardi al di là degli steccati politici. Perché un problema di questa gravità può essere risolto soltanto se si mettono da parte le differenze e si lavora tutti insieme, fianco a fianco, per un obiettivo comune”.

Prima del flash mob, alle 18 al circolo Arci di San Pietro in Palazzi il PD di Cecina ha organizzato la prima “tappa” del suo nuovo percorso di partecipazione, dal titolo “Domani è adesso” alla quale è atteso anche il presidente della Regione Eugenio Giani.

Fonte: Pd Cecina