Alluvione, monito Pd al Governo: mantenere gli impegni

La sospensione delle scadenze contributive e fiscali a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dall’alluvione è una delle richieste che abbiamo avanzato al Governo. Dopo aver provato a rendere meno vincolante il documento, la destra è tornata indietro sui loro passi e ha approvato l’ordine del giorno al Decreto Proroghe del deputato Emiliano Fossi, sottoscritto da tutti i deputati Pd della Toscana.

Nell’ambito della campagna di comunicazione promossa dal PD Toscana per tenere alta l’attenzione sul post alluvione, chiedendo al Governo di assumersi i propri impegni e di approvare le richieste contenute dell’emendamento al Decreto Anticipi depositato al Senato, sono stati pubblicati i video degli interventi, alla Camera dei deputati, degli onorevoli Emiliano Fossi, Marco Furfaro, Federico Gianassi e Marco Simiani. La Toscana non può aspettare e proseguirà la mobilitazione, a tutti i livelli e con tutti gli strumenti, affinché il Governo non trascuri le richieste del Partito Democratico.

“La prematura e tragica scomparsa di Edi Gori ci ha colpito profondamente, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari a nome del direttivo di Confcommercio San Miniato” sono state le parole di cordoglio del presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori.

“La nostra città perde una delle imprenditrici più attive e conosciute del centro storico, capace di dimostrare impegno e passione per la promozione e la valorizzazione di San Miniato e del suo centro storico, specialmente negli anni in cui ha guidato il Centro Commerciale Naturale”.

“La ricordiamo come una persona molto impegnata” ha aggiunto Giacomo Gozzini, del direttivo Confcommercio San Miniato. “Edi Gori era molto conosciuta per la sua attività di estetista e per aver ricoperto la carica di presidente del Ccn, una persona che sicuramente ha sempre cercato di fare il massimo per San Miniato. Le più sincere e sentite condoglianze al marito Alessio Guardini e alla famiglia”.

