Castelfiorentino a teatro, raccolti fondi per i figli di Klodiana Vefa

Il Presidente del Lions Club Certaldo Boccaccio, Francesco Ulivieri, aveva lanciato un appello alla popolazione per dare una mano ai figli di Klodiana Vefa, la giovane donna di Castelfiorentino uccisa dal marito due mesi fa. E i cittadini hanno risposto alla grande, partecipando numerosi lunedì sera allo spettacolo teatrale “Essenza”, promosso dal Lions Club Certaldo Boccaccio nella settimana in cui ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre). Interpretato da una quarantina di attore (testo e regia di Lucia Baldi) lo spettacolo era a offerta libera ma alla fine sono stati raccolti 3.000 euro, che saranno pertanto devoluti interamente – come promesso - ai figli di Klodiana.

“E’ stato un momento veramente bello per la popolazione di Castelfiorentino – osserva Francesco Ulivieri, Presidente del Lions Club Certaldo Boccaccio - che si è unita in un abbraccio ai figli di Klodiana. Lo spettacolo ci ha mostrato la verità, nient’altro che la verità. Uno spettacolo nudo, crudo e pure, senza sovrastrutture di colore e di scenografie ma facendo uscire i pensieri delle donne, la loro storia. Uno spettacolo che è andato dritto al cuore. I figli di Klodiana erano presenti, e sono venuti a ringraziarci per quanto abbiamo fatto. Ringrazio il Comune di Castelfiorentino, la Fondazione Teatro del Popolo e l’Ente Cambiano che ci hanno dato una mano per organizzare questa iniziativa”.

Alla serata erano presenti anche l’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì, e il presidente dell’Ente Cambiano Spca, Paolo Regini.

Proseguono intanto le iniziative per la ricorrenza del 25 novembre.. Venerdì 24 (ore 15) è in programma all’Enriques l’incontro “Qualificare le prassi nelle reti antiviolenza – Uscire dalla violenza è possibile” promossa dalla SDS Empolese Valdarno Valdera e ASL Toscana Centro. Il 25, Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, vi saranno quattro iniziative: alle 9.00 (ritrovo allo stadio, viale Roosevelt) con una “Camminata per la libertà di non morire” promossa dal gruppo Geco, percorso di 4 km fino a Dogana e ritorno. Alle 10.00 al Ciaf “Scarpette rosse”, laboratorio per bambini a cura di Cetra. Alle 12.30 tutti di fronte al Teatro del Popolo dove sulle scale che conducono al Ridotto è previsto un flash mob dal titolo “Mi riguarda”. Nel pomeriggio (ore 16.00) nuova iniziativa al Ciaf dal titolo “Wonder Woman - Il silenzio che uccide” a cura della Corte dei Nerd. Domenica 26 (ore 10.30) al Ridotto “Tre graffi ed inchiostro. Parole ed immagini per un domani ancora da scrivere”. incontro promosso dalla Comunità di San Martino, e nel pomeriggio alla Stanza Rossa (via IV novembre, ore 17.30 con replica 18.30) due iniziative del Gat teatro: “Mi chiamo Valentina e credo nell’amore” e “L’inadeguata”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa