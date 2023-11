Contributi per quasi 40.000 euro a sette Comuni della Città Metropolitana per iniziative di cooperazione internazionale

Sono state finanziate tutte e sette le richieste di cofinanziamento pervenute dai Comuni della Città Metropolitana di Firenze, per iniziative di cooperazione internazionale o/e di sensibilizzazione ai temi della mondialità e della cooperazione internazionale, anche in partenariato con soggetti locali. "E' un'attività particolarmente preziosa - sottolinea Sandro Fallani, consigliere delegato alla Cooperazione internazionale - Esprime infatti una diplomazia che è spesso controcorrente rispetto alle tensioni del nostro presente e che si inserisce, concretamente, nella vita dei Paesi per sostenere direttamente chi più di altri sente sulle spalle gli effetti della Storia".

L'elenco dei Comuni, con il titolo dei progetti e l'importo assegnato, è il seguente:

Comune di Dicomano, progetto "Accoglienza Bambini Saharawi Piccolo Ambasciatori Di Pace" - euro 1.267,20

Comune di Impruneta, progetto "Accoglienza Estiva dei Piccoli Ambasciatori Saharawi" - euro 1.983,74

Comune di Palazzuolo Sul Senio, progetto "Il Mondo sul Senio" - euro 2.880,00

Comune di Pontassieve, progetto "Wilne Mames Nba 2023" - euro 10.800,00

Comune di Scandicci, progetto "Progetto Kaoural-Celal Fase II (Regione Di Matam)" - euro 11.520,00

Comune di Scarperia e San Piero, progetto "Scuola, Antidoto alla Violenza" - euro 7.776,00

Comune di Sesto Fiorentino, progetto "Verso i 40 anni ai amicizia con il popolo Saharawi" - euro 3.456,00

Fonte: Ufficio stampa - Città Metropolitana