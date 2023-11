Tragico lutto a San Miniato: è scomparsa Edi Gori, ex presidentessa del CCN

Una tragica notizia ha colpito la comunità di San Miniato. È scomparsa all'improvviso Edi Gori, commerciante sanminiatese e ex presidentessa del Centro Commerciale Naturale, una delle personalità più conosciute e apprezzate della città della Rocca.

Gori è venuta a mancare a causa di un malore durante la notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre, lasciando in lacrime un'intera cittadina. La piangono il marito Alessio Guardini, la famiglia, i molti clienti e amici. Aveva solamente cinquantacinque anni.

Gori era nota per la sua attività in pieno centro a San Miniato, Rilassamente, un esercizio pubblico in via Conti. Il locale si occupava di wellness, specialmente di servizi per la pelle. Era attivo da tantissimi anni, circa un ventennio.

Gori era stata anche presidentessa del CCN sanminiatese per tre anni, carica lasciata in primavera per ricoprire il ruolo di consigliera. Era una delle anime della Mostra del Tartufo, come testimoniato negli ultimi weekend: nel suo negozio era stato allestito un temporary store di moda

Da gonews.it e da tutta la Xmediagroup un abbraccio alla famiglia e un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Edi Gori.