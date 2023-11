Genius, il cassonetto intelligente Alia che riduce traffico e CO2

Si chiama Genius il cassonetto 5.0 il nuovo prodotto di Alia Multiutility e dell'azienda piemontese Nord Engineering presentato oggi alle Serre Torrigiani di Firenze per 'rivoluzionare' il sistema dei rifiuti. Questa innovazione a questi livelli tecnologici è unica in Italia e in Europa, senza paragoni sul mercato al momento.

Nello specifico il cassonetto si lega all'intelligenza artificiale per misurare ogni singolo conferimento, indica il suo livello di riempimento e invia una segnalazione quando è prossimo a essere colmo. In più elabora statistiche associate a ogni utente che getta i rifiuti e segnala in automatico problemi o danneggiamenti.

Genius si apre tramite la app Aprilo o con chiavetta, riconoscendo l'utente. Per alimentare il sistema informatico di riconoscimento non ci sono batterie: sfrutta il pannello solare posizionato sopra il contenitore. Quando è prossimo a essere colmo di rifiuti, 'guida' i camion della nettezza urbana Alia per ottenere lo svuotamento. Questo rende possibile una riduzione della CO2 con un modello virtuoso di raccolta differenziata, diminuendo anche il costo del servizio per il gestore.

La prima fase di sperimentazione era stata avviata a Lastra a Signa, con 110 cassonetti 5.0 installati. I risultati positivi hanno portato a misurare una media di 4,61 conferimenti al giorno per ogni contenitore (una massima di 14,73/giorno e una minima di un conferimento su 5 giorni). I picchi di conferimento sono alla mattina alle 9 e alla sera attorno alle 20. Ogni conferimento è di 30 l di volume e ogni giorno il cassonetto si riempie del 46,15%. Il 95% dei conferimenti è sotto gli 85 litri.

Prossimamente Genius troverà spazio a Firenze, in quelli già presenti verrà sostituito progressivamente l'elettronica. Scandicci potrebbe essere una delle prossime realtà che avrà questi cassonetti intelligenti.

"La strategia è gestire utilizzare anche soluzioni stradali come questa in comuni con la raccolta differenziata a parità della percentuale raggiunta - commenta l'ad di Alia Alberto Irace -. La raccolta meccanizzata ha un costo inferiore rispetto a quella del porta a porta, ma potremo attivare questo servizio solo se migliorerà la percentuale di differenziata".

