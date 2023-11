Gialloblu Castelfiorentino sconfitto al PalaOrlandi di Siena

Che fosse una sfida delicata lo si sapeva fin dalla vigilia, e di fatto quella andata in scena al PalaOrlandi di Siena è stata la partita più difficile fino ad oggi per il Gialloblu Castelfiorentino. I ragazzi di Dario Chiarugi, al cospetto del Libero Basket Siena, si arrendono di fronte alla solidità della squadra di casa che, dopo un primo quarto in equilibrio, prende il controllo delle operazioni nella seconda frazione per poi amministrare il vantaggio fino al quarantesimo.

In avvio di gara, infatti, buono l’approccio dei gialloblu, che danno vita ad un primo quarto scivolato via sul punto a punto fino al 20-16 alla prima sirena. Ben diversa, invece, la seconda frazione di gioco, quando i senesi fanno valere la fisicità e dominano letteralmente a rimbalzo offensivo, mettendo a segno un parziale di 18-6 che vale il 38-22 al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Chiarugi prova a ridurre le distanze ma la difesa castellana non riesce a limitare gli attacchi locali che, di fatto, mantengono invariata la forbice al terzo riposo (51-37). Si arriva così alla frazione finale con le squadre che faticano entrambe in fase offensiva, ma tanto basta a Siena per portare meritatamente a casa il match.

E ora testa al derby: domenica alle 18 al PalaBetti arriva il Basket Certaldo.

LIBERO BASKET SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 60-43

Tabellino: Fabrizzi 2, Cetti, Flotta 5, Buti 2, Talluri J. 3, Caggiano, Zampacavallo 7, Dragoni, Cavini 6, Turini 11, Talluri T. 2, Ciampolini 5. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 20-16, 38-22 (18-6), 51-37 (13-15), 60-43 (9-6)

Arbitri: Zanzarella e Punzo di Siena.