Palestina, scritte contro la rettrice dell'Università di Firenze. La solidarietà di Carrai

In via degli Alfani sono comparse su un muro scritte contro la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci. “La mia piena solidarietà alla rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci per gli ignobili attacchi che sta ricevendo in questi giorni - dichiara Marco Carrai, console onorario di Israele per la Toscana, l’Emilia-Romagna e la Lombardia -. Chi scrive queste cose ha nella testa e nel cuore non la pace e il bene comune, ma la violenza e l’inciviltà. A breve aprirà a Firenze la sede della Tel Aviv University di cui io sono promotore. Spero che la civile Firenze di La Pira sappia accoglierla con il rispetto che si deve a chi produce scienza e educazione”.

Fonte: Ufficio Stampa