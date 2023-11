Rilancio del distretto moda, iniziativa Cgil a Firenze

“La moda è il saper fare - Tutelare il lavoro per il rilancio del distretto”: è il titolo dell’iniziativa, organizzata da Filctem Cgil Firenze, in programma domani venerdì 24 novembre a Scandicci presso il Castello dell’Acciaiolo (via Pantin 7), dalle ore 9.

La Filctem Cgil, con questa iniziativa (all’interno della quale saranno illustrati numeri sullo stato del settore), intende promuovere una discussione tra tutti i portatori di interessi del comparto e le istituzioni, volta ad individuare le politiche industriali (dalla formazione al finanziamento degli investimenti) necessarie al rilancio del settore.

Oltre a sindacalisti della Filctem Cgil fiorentina e nazionale, interverranno il sindaco Sandro Fallani, l’assessore regionale Leonardo Marras, Valerio Fabiani (consigliere del presidente della Regione per le crisi aziendali), esponenti delle imprese del settore e delle associazioni di rappresentanza del settore.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa