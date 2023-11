Scuole aperte: a Castelfranco si visitano gli istituti

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/25, l'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci ha organizzato alcune date in cui sarà possibile assistere alla presentazione dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola. Le porte dei vari plessi saranno quindi aperte alle visite e sarà l’occasione di vedere dal vivo gli ambienti scolastici e conoscerne l’organizzazione e la gestione.

Gli Open Day si svolgeranno in presenza in ciascuna scuola secondo le date e gli orari indicati:

venerdì 15 dicembre

17.30-19.00 Scuola dell’Infanzia Via Solferino Castelfranco

18.45-19.45 Scuola Primaria Guerrazzi Castelfranco

18.00-19.00 Scuola Primaria Orentano

sabato 16 dicembre

10.00-11.30 Scuola dell’Infanzia p.zza Garibaldi Castelfranco

10.00-11.30 Scuola dell’Infanzia Villa Campanile

lunedì 18 dicembre

18.00-19.00 Scuola Secondaria di Primo grado Castelfranco

18.00-19.00 Scuola Secondaria di Primo grado Orentano.

Non occorre prenotazione.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa