Studenti e studentesse incontrano Roberto Battiston per il ciclo "Sguardi nel futuro"

Venerdì 24 novembre alle 16, nell'aula magna del Polo Didattico Carmignani (P.za dei Cavalieri,8), studenti e studentesse dell’Università di Pisa e delle scuole superiori del territorio incontreranno Roberto Battiston, dirigente di ricerca CNR-ISOF e già presidente dell’Agenzia spaziale Italiana. Il tema del confronto è "Superare i limiti: dai viaggi interplanetari e quelli interstellari". Quasi 60 anni dopo il primo atterraggio umano sulla Luna ci stiamo infatti preparando a tornarci con una base permanente. Viaggiare nello spazio è per l’uomo una delle sfide più grandi ma anche più affascinanti. Una sfida che richiede molte tecnologie, alcune delle quali ancora in via di sviluppo.

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://forms.office.com/e/9dpWmqHgPj

La conferenza verrà anche trasmessa in streaming: https://www.youtube.com/watch?v=7QapWA1OzzE

L’evento fa parte di "Sguardi nel futuro", un'iniziativa di orientamento e alta formazione dell’Università, che mette in contatto i giovani con i più importanti esperti del mondo della ricerca scientifica e tecnologica, dell’industria e dell’economia, e delle scienze sociali. Il ciclo, rivolto studentesse e studenti universitari e degli ultimi due anni delle superiori, affrontea i temi della transizione energetica e del cambiamento climatico, delle più attuali scoperte nel settore delle scienze della vita e delle nuove esplorazioni spaziali, delle nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e della salute globale, dell’importanza del metodo scientifico e della creatività per inventarsi nuovi lavori, della cittadinanza consapevole e dei futuri assetti geopolitici.

Fonte: Università di Pisa