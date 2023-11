Animali e natura, gli esperti alla Vanghetti

"Si è trattato di una mattinata interessante dal punto di vista dei contenuti affrontati e dal punto di vista dell'attenzione dimostrata da studentesse e studenti - ha sottolineato l'assessore Adolfo Bellucci - La sensibilità di ognuno, a partire da ragazze e ragazzi, è una qualità fondamentale per raccogliere la sfida ambientale e per portarla avanti, con l'attenzione che merita. La tutela dell'ambiente è un argomento che riguarda l'intera comunità, che va affrontato insieme. E va in questa direzione anche il Patto del Verde fortemente voluto dall'amministrazione comunale e divenuto realtà al termine di un percorso di studio e analisi, per uno sviluppo sostenibile della città".

Un'occasione di approfondimento che ha visto da un lato, attenti protagonisti, studentesse e studenti delle classi seconde della scuola secondaria di prima grado Vanghetti e dall'altro esperti pronti a raccontare il valore della tutela ambientale. Tutela della natura, cura degli animali e ancora cosa prevede la legge per chi abbandona rifiuti: sono alcuni dei temi affrontati nella mattina di oggi, venerdì 24 novembre 2023, nel corso del terzo appuntamento del percorso di iniziative promosse, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, dall'amministrazione comunale di Empoli con il contributo di Legambiente, Nucleo Carabinieri Forestale di Empoli, Ce.T.R.A.S. Centro Toscano recupero Avifauna Selvatica e Istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest.

UN AUTUNNO PER L'AMBIENTE - L'iniziativa rientra nel cartellone "Un Autunno per l'ambiente", pensato per sensibilizzare sul tema della tutela della natura e sull'importanza di contribuire anche con piccoli gesti quotidiani. Il programma promosso dal Comune di Empoli ha visto la collaborazione di Legambiente Empolese Valdelsa, Plastic Free OdV Onlus, Centro*Empoli, Mentorgroup, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Biblioteca comunale Renato Fucini, The Knights of Rizal - Florenze Chapter.