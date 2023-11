Nido Rodari, lavori avviati per l’ampliamento

Un asilo nido più sicuro, grande, moderno. E’ entrato nel vivo l’investimento di oltre 1 milione di euro che riguarda l’asilo nido Rodari attraverso due diversi interventi.



“I lavori di ampliamento sono avviati e proseguono e a breve partiranno anche quelli di adeguamento – dice il sindaco David Bussagli - Una doppia operazione a cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi e che ci ha portato a progettare e ad intercettare risorse da destinare a questo luogo di crescita. Adesso questa opportunità colta si sta concretizzando con i lavori di ampliamento avviati”.



L’intervento di ampliamento è finanziato con 747.000 euro di risorse intercettate sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Porterà a realizzare non solo nuove aule ma anche un nuovo accesso alla scuola, nuovi spazi per le attività e una loro diversa e funzionale distribuzione per rispondere anche a esigenze di ammodernamento della struttura. L’intervento di adeguamento sismico dell’asilo nido è finanziato con 355.000 euro di risorse della Regione Toscana su fondi statali.



“Complessivamente oltre 1 milione di euro per restituire alla comunità un asilo adeguato, sicuro, più moderno e capiente – dice Bussagli – Una operazione che si aggiunge agli altri interventi in corso sulle scuole. Alle Leonardo da Vinci e alle scuole del Borgaccio procede l’adeguamento dei secondi lotti degli edifici. C’è poi il cantiere alle Pieraccini. Un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro di interventi in corso che si completa con le operazioni che riguardano il Roncalli, di competenza provinciale, per altri 5,5 milioni di euro”.



“L’edilizia scolastica ha sempre rappresentato una priorità per la nostra amministrazione – prosegue il primo cittadino - nella progettazione, nell’accesso ai bandi, anche nella destinazione di risorse proprie. Abbiamo investito 5,5 milioni di euro interventi già realizzati come l’adeguamento del primo lotto delle Leonardo da Vinci e del Borgaccio, delle Vittorio Veneto e della scuola di Staggia che è stata riaperta. Risorse già spese in virtù di un impegno che abbiamo avviato negli anni passati e su cui le risorse della programmazione straordinaria hanno poi rappresentato una opportunità unica per accelerare il percorso intrapreso”.



“In questi anni – chiude il sindaco - abbiamo intercettato e destinato oltre 26 milioni di euro al miglioramento dei nostri edifici scolastici. Per noi la scuola viene prima di tutto”.