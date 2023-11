Sast e vigili del fuoco, esercitazione all'Abetone

Nella serata del 22 novembre 2023, militari specializzati della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza Abetone Cutigliano, unitamente a personale del S.A.S.T. e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia hanno condotto un’esercitazione congiunta di “scarico impianti”, simulando il salvataggio, in situazione di emergenza e di scarsa visibilità, di persone rimaste bloccate in seggiovia.

L’attività si è svolta sugli impianti della Abetone Funivie S.p.A., nel comprensorio sciistico dell’Abetone, in occasione del collaudo del rinnovato impianto della pista Pulicchio, ed ha visto impegnati tutti gli attori del soccorso, in sinergica collaborazione, in uno scenario che prevedeva l’evacuazione di potenziali utenti della seggiovia, da raggiungere con tecniche alpinistiche e da calare, uno alla volta, a terra, mettendoli in sicurezza.

Le circostanze metereologiche, caratterizzate dalla presenza di forte vento, hanno reso l’esercitazione molto realistica.