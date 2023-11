Tir in fiamme sull'autostrada A1 nella notte, le immagini

Un tir carico di derrate alimentari è andato in fiamme questa notte nell'autostrada A1, al km 346 tra le uscite di Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sul posto i vigili del fuoco di Montevarchi che sono intervenuti per la motrice e la parte anteriore del rimorchio, completamente avvolte dalle fiamme. L'autostrada nel tratto interessato è stata chiusa in direzione sud, poi riaperta a corsie ridotte. Il traffico e i rilievi sono a cura della polizia stradale, presenti anche Autostrade e un carro pesante per la rimozione del relitto.