Tornano le navette notturne grazie al coinvolgimento di Unione dei Comuni e SDS Mugello

Al via da questo fine settimana il servizio navetta notturno dedicato ai giovani.

Il progetto di trasporto verso le discoteche del Mugello ed eventi speciali, per esempio quello del 7 dicembre al Mugello Circuit, è stato riattivato grazie al contributo erogato dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello e dalla SDS Mugello.

“Come Unione dei Comuni – afferma il Presidente Stefano Passiatore – abbiamo ritenuto importante offrire questo tipo di servizio a favore dei ragazzi, ma anche delle loro famiglie. Con il nostro contributo di fatto rendiamo possibile la riattivazione di un progetto che nelle passate stagioni aveva riscosso il gradimento di tutti. Garantiamo il diritto al divertimento, ma in sicurezza e tranquillità per ragazzi e famiglie”.

“La sicurezza stradale – afferma il presidente della SDS Mugello Paolo Omoboni – è uno dei temi su cui come SDS abbiamo già fatto iniziative e incontri, ma la sicurezza la si garantisce anche offrendo servizi. In questo caso diamo la possibilità ai ragazzi di usufruire di un trasporto notturno, garantendo spostamenti in sicurezza e supporto alle famiglie stesse”.

Il servizio, che sarà attivato dai prossimi eventi anche per l'Alto Mugello, è realizzato da Autolinee Toscane e gestito dalla Direzione della discoteca 7 Stelle. I biglietti, in occasione delle serate studentesche, saranno venduti presso il bar limitrofo agli Istituti superiori borghigiani, mentre in occasione di eventi speciali, potranno essere trovati nei bar aderenti.

Fonte: Ufficio Stampa