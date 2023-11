Use Computer Gross, nuova sfida in casa contro Arezzo

In attesa di tornare a vincere anche fuori, l’Use Computer Gross cerca di mantenere la buona abitudine di vincere in casa. Sabato sera alle 21 ci riprova con Arezzo, un avversario che, a livello di prima squadra, non si vedeva qui da anni e che riporta alla mente sfide importanti per obiettivi altrettanto importanti. Una gara che in casa biancorossa viene presa con le molle, come spiega Davide Elmi, assistente di Luca Valentino. "Affrontiamo una squadra che si presenterà alla Lazzeri sicuramente infuriata per le tre sconfitte consecutive – spiega - non inganni però sia questo momento che la classifica, perché Arezzo è una squadra temibile. Prova ne sia il fatto che ha giocato alla pari con tutte le migliori del girone riuscendo anche a battere la Virtus Siena. Per quanto riguarda i singoli, il playmaker e faro della squadra è l’argentino Toia. Da lui passeranno gran parte delle responsabilità come testimoniano i 14,6 punti e i 3,6 assist a partita. Nel reparto esterni presentano poi Rossi (11 punti di media) e Zocca (15,1 punti di media) due giocatori di estro capaci di creare molti vantaggi dalle situazioni di uno contro uno dal palleggio. Iannicelli e Semprini coprono gli spot di 4 e 5 del quintetto. Dalla panchina i due giocatori più pericolosi sono Pelucchini e Jankovic, ai quali dovremo essere bravi a non concedere tiri aperti dall’arco. Chiudono il roster Giommetti, Calzini, Terrosi e Provenzal".

"Per noi si tratta di una gara che dovremo provare a vincere – prosegue – per reagire dopo la sconfitta di domenica nel derby e proseguire nella corsa al vertice della classifica. Dopo questa gara giocheremo due volte in trasferta e, anche per questo, i due punti sono molto importanti". Fra i motivi di interesse del match, la prima al Pala Sammontana di Nicola Calabrese, il nuovo esterno che ha debuttato domenica nel derby. Appuntamento al Pala Sammontana, per i tifosi aretini classica diretta streaming sul canale youtube Usebasket.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa