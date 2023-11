Use Rosa Scotti in trasferta nella capitale: "Vogliamo fare un cambio di marcia"

Una delle prime cose da fare sarà dimenticare quel fin troppo facile successo che l’Use Rosa Scotti ottenne l’anno scorso nella capitale perché la gara in programma sabato sera alle 20 sul campo della Stella Azzurra (arbitri Lillo e Marianetti di Brindisi) sarà del tutto diversa. Quindi, pur senza guardarsi indietro, resta il fatto che per le ragazze di Alessio Cioni un successo varrebbe oro sia per la classifica ma soprattutto per il morale della squadra, senza dimenticare che il colpo esterno manca dalla prima giornata di campionato. "La Stella Azzurra è una squadra molto giovane – spiega il tecnico biancorosso – ed ha quindi la tipica esuberanza giovanile. È intensa, fa del gioco a ritmi alti il suo marchio di fabbrica e, specie nelle esterne, ha giocatrici fisicamente importanti. Come tipico di quella società, quindi, è vero che sono ragazze giovani ma sicuramente interessanti e forti pescate anche all’estero. Detto questo, noi vogliamo fare finalmente un cambio di marcia lontano da Empoli. Finora il rendimento è molto diverso da quello interno e quindi mi aspetto dalla squadra una prestazione attenta, dove l’intensità deve aumentare rispetto a quanto si è visto finora in trasferta dove abbiamo inanellato tre sconfitte consecutive. Questo trend va assolutamente invertito".

"Inoltre – aggiunge - giocheremo in un ambiente non facile con tifosi che solitamente si fanno sentire. Quindi dovremo essere brave a non farci innervosire senza pensare al pubblico ma a noi, a quello che dobbiamo e sappiamo fare. Anche da questo punto di vista mi aspetto un passo in avanti che sarà importante per portare a casa la vittoria". La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della Stella Azzurra Academy.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa