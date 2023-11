Abc Solettificio Manetti e Olimpia Legnaia, in campo uniti contro la violenza di genere

Dopo quella contro la ex capolista Use Empoli, un’altra vera e propria impresa attende l’Abc Solettificio Manetti. Domani, domenica 26 novembre, alle ore 18, i ragazzi di coach Angiolini faranno visita all’Olimpia Legnaia Firenze per la decima giornata del campionato di serie B Interregionale (arbitri Fabiani di Livorno, Nocchi di Vicopisano). Non inganni infatti la classifica, che dopo un avvio di stagione tutto in salita vede attualmente i fiorentini di coach Riccardo Zanardo nella metà bassa: in realtà il roster dell’Olimpia non ha niente da invidiare alle prime della classe, anzi. E i risultati delle ultime giornate sono proprio lì a dimostrarlo.

“Legnaia è un’altra top di questo campionato, ben allenata da un coach che stimo e apprezzo – commenta Walter Angiolini -. Per quanto ci riguarda non è cambiato niente: siamo consapevoli che per competere al loro livello dobbiamo scendere in campo spinti dalla stessa “disperazione sportiva” che abbiamo messo domenica scorsa nel derby, trovando risorse ed energie anche laddove non ci sono”.

Costruita con l’intento, mai nascosto, di lottare per la zona alta della classifica, l’Olimpia Legnaia si affida ad una importante schiera di confermati, in cui spiccano due colonne come Nikoci e capitan del Secco nel pitturato, ed una pesante batteria di esterni composta dai vari Merlo, Sakellariou, Scampone, Cherubini e Giannozzi. Cinque, invece, i nuovi arrivi che innalzano, e non di poco, il potenziale fisico e tattico degli uomini di Zanardo. A partire da un ritorno, Filippo Mascagni, ala classe ’93, rientrato a Firenze dopo le ultime due stagioni in forza a Prato in C Gold, che hanno fatto seguito ad una carriera spesa tra Rieti, Siena, Empoli e Poggibonsi. Sempre nel reparto lunghi altri due, pesantissimi, innesti, giunti a portare centimetri, talento ed esperienza: Tommaso Ingrosso, classe ’92, reduce dall’ultima stagione ad Oleggio in serie B dopo l’esordio in Legabasket a soli 17 anni e una carriera che ha toccato l’Italia in lungo e in largo, e Lorenzo Bruno, classe ’91, ex Agliana e Virtus Siena con importanti trascorsi in serie B, in cui ha militato in pianta stabile dal 2014 e al 2021. A chiudere il roster gigliato, due promettenti giovani: Paolo Iobstraibizer, esterno classe ’04, proveniente dall’Accademy della Dolomiti Energia Trento, e Matteo Mollica, ala classe ’03, giunto a Firenze dopo tre stagioni in C Gold con la maglia della sua città, la Fortitudo Messina.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne le due squadre, di comune accordo, hanno deciso di scendere in campo con un “baffo rosso” sul viso, un gesto simbolico per lanciare un messaggio forte e importante: UNITI CONTRO LA VIOLENZA. La società Abc invita inoltre il pubblico castellano che deciderà di venire a Firenze ad indossare una maglietta o un qualsiasi accessorio rosso per aderire all’iniziativa promossa dall’Olimpia Legnaia e rivolta proprio al pubblico, come messaggio simbolico contro qualsiasi forma di violenza di genere.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa