Cade in un dirupo, il cane Argo recuperato in salute dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un cane, caduto in un dirupo. È successo a Riparbella in località Fornelli dove, per soccorrere l'animale, è intervenuta questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Pisa. Il cane, un Golden retriever di nome Argo, era rimasto bloccato ed impossibilitato a muoversi, rischiando di proseguire nella caduta.

Sul posto la squadra di Saline di Volterra e il personale specializzato soccorritori Alpino Fluviali da Pisa, hanno recuperato Argo utilizzando tecniche speleo-alpinistiche. Il cane è stato infine affidato ai suoi proprietari, in buono stato si salute.