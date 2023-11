Due anni di lavoro antisisma al Roncalli di Poggibonsi, arrivate le aule sostitutive

Nell’ambito dell’intervento di adeguamento sismico effettuato dalla Provincia di Siena all’IIS Roncalli di Poggibonsi, per un valore complessivo di 3 milioni e 300 mila euro finanziato con fondi PNRR, è avvenuta la consegna dei dieci moduli – aule all’istituto finalizzata alla prosecuzione in regolarità e in sicurezza delle attività didattiche in concomitanza lo svolgimento dei lavori.

“Un intervento – sottolinea il presidente David Bussagli – che rientra nel piano scuola con interventi su tutto il territorio del valore complessivo di oltre 24 milioni di euro. Un piano che fa parte della programmazione strategica della rete scolastica provinciale negli istituti di istruzione secondaria superiore. Per dare modo all’istituto e agli studenti di poter proseguire con le lezioni, abbiamo fatto realizzare e installare dei moduli nelle pertinenze dell’istituto con tutte le funzionalità delle aule, compresi i servizi”.

“Abbiamo lavorato in sinergia con la Provincia per rendere accoglienti e didatticamente funzionali i moduli che ospiteranno alcune classi del nostro istituto. Sono certa che studenti e docenti si troveranno bene in attesa di poter rientrare nelle aule interessate dagli adeguamenti sismici” ha aggiunto la dirigente scolastica Monica Martinucci.

La consegna dei moduli è avvenuta alla presenza della dirigente scolastica, degli studenti e delle famiglie. Gli studenti, che di volta in volta saranno interessati dalle varie fasi dei lavori, potranno continuare a svolgere le lezioni, partendo da lunedì 27 novembre, nei moduli. La durata stimata dell’intervento è di due anni.

Fonte: Provincia di Siena