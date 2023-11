Certosa di Calci e Certosa di San Lorenzo di Padula insieme per valorizzare il patrimonio nazionale

È stato confermato ieri presso il refettorio della Certosa di Calci, il patto di gemellaggio che legherà la Certosa di Calci e la Certosa di San Lorenzo di Padula in provincia di Salerno.

Il patto era stato ufficialmente siglato a Padula l’11 gennaio 2020 su iniziativa dell’associazione “Amici del Vallo di Diano e del Cilento in Toscana”.

Questo coinvolge, oltre alla Certosa di San Lorenzo di Padula, i due musei calcesani, Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci e Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, oltre alle amministrazioni comunali di Padula e di Calci.

Mettere in contatto due realtà custodi di un patrimonio culturale comune, quello certosino, è l’obiettivo di questa unione favorendo così la conoscenza e divulgazione delle ricchezze storiche, artistiche e naturalistiche dei due monumenti mediante scambi culturali, visite guidate e convegni.

L’altro scopo è poi quello di promuovere, in maniera integrata, le due Certose, così che i visitatori possano assaporare entrambe le realtà culturali.

Si tratta, probabilmente, del primo gemellaggio di due Certose in Italia. Come esplicitato nel Protocollo di Intesa, l’iniziativa vuol rappresentare anche una prima pietra di un percorso che porti, ad aggiungere, nel tempo e con le medesime finalità, altre Certose a questo “patto”.

Per l’occasione Calci ha dunque accolto una delegazione da Padula che comprende rappresentanti della Certosa di San Lorenzo e dell’amministrazione comunale, i quali hanno avuto l’opportunità di visitare i due musei e il territorio calcesano.

"Il primo gemellaggio fra due Certose in Italia non poteva che riguardare anche la nostra splendida meraviglia culturale. Siamo orgogliosi di questo risultato raggiunto, per il quale ringrazio l'associazione Amici del Vallo di Diano e del Cilento, il Comune di Padula e tutte le istituzioni coinvolte – ha commentato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - siamo altresì molto soddisfatti che con oggi prenda avvio la promozione congiunta delle splendide realtà culturali e dei relativi territori, fatto che darà grande visibilità a Calci ed al Monte Pisano".