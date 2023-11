Emma Villas Siena non sbaglia contro Castellana Grotte e chiude la partita 1-3

Una bella Emma Villas Siena si impone al PalaGrotte con il risultato di tre set a uno in proprio favore. Parte bene la Emma Villas, con un’ottima intensità in attacco che le consente di vincere il primo (18-25) e il secondo set (20-25). Break di Castellana Grotte nel terzo parziale, pugliesi più lucidi e attenti nel gestire questo set chiuso sul 25-23. Siena ritrova attenzione e concentrazione e domina infine il quarto parziale, prendendosi subito un buon vantaggio e mantenendolo fino al 17-25. Sono tre punti pesanti per Siena in classifica.

Primo set La Emma Villas Siena inizia il match con Nevot e Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Pierotti e Milan in banda, con Trillini e Copelli centrali, Bonami libero.

Si inizia con una veloce realizzata da Copelli, poi è la murata di Pierotti a dare un punto break a Siena: 0-2. Anche Krauchuk è caldo, e va subito a segno (2-3). L’ace di Krauchuk porta al 2-4. Siena allunga fino al 4-10 con un ottimo avvio della sfida. Arriva un ace anche da parte di Riccardo Copelli (8-15). Poco dopo arriva un altro servizio vincente senese, opera di Matheus Krauchuk (8-17). Pol e Ceban creano difficoltà ai senesi, lo svantaggio dei pugliesi diminuisce fino al -5: 13-18. E coach Graziosi chiama time out per parlare con i suoi giocatori. Milan in diagonale non fallisce: 14-20.

Poi c’è un altro punto break della Emma Villas Siena: 14-21. Castellana Grotte riesce a realizzare alcune buone difese, ma il gioco di Siena è di alta intensità. Prima Copelli e poi Pierotti vanno ancora a segno, Iervolino mette a segno un ottimo ace, ma poco dopo sbaglia il servizio facendo chiudere il primo set sul 18-25.

Krauchuk guida la squadra con 7 punti a segno nel primo parziale.

Secondo set Aumenta nel secondo parziale l’intensità del gioco dei padroni di casa, con Cianciotta che fa vedere buonissime cose sul taraflex. Nevot cerca varie volte anche il primo tempo con Copelli e Trillini che rispondono entrambi presente e mettono giù palloni pesanti. Cresce la difesa del team ospite, Milan protagonista nello scambio del 15-18. Bermudez risponde per il -2, bene però ancora Riccardo Copelli (16-19). Molto bene le bande della Emma Villas: Nevot a una mano serve Pierotti che trova il mani-out del muro pugliese (17-20). C’è la pipe di Cianciotta, poi è ancora Marco Pierotti a colpire (18-21). Di nuovo un ace di Matheus Krauchuk (18-22), Siena ora è spettacolare.

La pipe di Milan allunga il divario (18-23). La diagonale di Krauchuk e la veloce di Trillini chiudono il secondo set sul 20-25.

Nel secondo parziale è Marco Pierotti il miglior realizzatore in casa senese con 6 punti e il 75% in attacco. La Emma Villas ha attaccato con il 60%.

Terzo set In avvio di set Castellana Grotte piazza un break di 5-0. Ciccolella colpisce dal centro: 12-9. Una pipe chiusa da Milan e un servizio vincente di Marco Pierotti riducono il gap senese (13-12). Castellana Grotte allunga e l’ace di Bermudez porta al massimo vantaggio dei pugliesi in questo parziale (16-12). Siena recupera fino al 17-17, con un grande tocco di seconda di Nevot e una murata di Copelli.

Ma il punteggio va ad elastico e Castellana Grotte riallunga fino al 20-17. Pesante il ventunesimo punto per i locali, opera di Cianciotta. Il muro senese riavvicina la Emma Villas nel punteggio (21-20). Con il punto di Pierotti (23-22) si arriva al punto a punto alla fine del set. Troppi errori al servizio da parte dei senesi, Castellana Grotte si aggiudica il terzo set per 25-23.

Quarto set La Emma Villas riparte però bene, Nevot si mette in proprio per il punto del 3-7. Anche Pierotti va a segno in pipe (5-9). Un formidabile attacco di Krauchuk vale il 6-11. Siena vola, muro di Copelli ed è 6-12. Milan colpisce (8-14). Castellana Grotte si poggia su Bermudez, il suo ace vale il 12-15. Il muro di Trillini dà di nuovo il +5 a Siena (12-17).

Krauchuk va a segno di classe con un pallonetto delicatissimo (12-18). Il ventesimo punto senese è opera di Krauchuk, poco dopo anche Milan mette a segno un punto di classe (15-22). Ace di Nevot, i punti di Krauchuk e Pierotti chiudono il set sul 17-25 e il match in favore di Siena per tre set a uno.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Emma Villas Siena 1-3 (18-25, 20-25, 25-23, 17-25)

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Princi, Bermudez 16, Ciccolella 6, Pol 2, Menchetti, Balestra, Rampazzo, Fanizza, Guadagnini (L), Cianciotta 12, Battista (L), Iervolino 4, Ceban 10. Coach: Simone Cruciani. Assistente: Giuseppe Barbone.

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 14, Trillini 13, Nevot 4, Bonami (L), Tallone, Coser (L), Krauchuk 22, Milan 10, Gonzi, Acuti, Pierotti 14, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Coach: Gianluca Graziosi. Assistenti: Marco Monaci, Alessandro Passaponti.

Arbitri: Rosario Vecchione, Enrico Autuori.

Video check: richiesto nel primo set da Castellana Grotte sul 4-8; richiesto nel secondo set dagli arbitri sul 4-7 e da Castellana Grotte sul 18-21; richiesto nel quarto set da Castellana Grotte sul 15-22.

NOTE. Percentuale in attacco: Castellana Grotte 37%, Siena 58%. Muri punto: Castellana Grotte 4, Siena 11. Positività in ricezione: Castellana Grotte 44% (25% perfette), Siena 54% (22% perfette). Ace: Castellana Grotte 9, Siena 7. Errori in battuta: Castellana Grotte 12, Siena 25.

Durata del match: 1 ora e 39 minuti (23’, 26’, 26’, 24’).

Fonte: Uff Stampa Emma Villas Volley Siena