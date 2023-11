Pallavolo: Santa Croce al quinto stop consecutivo

Una Delta Bevande Camaiore rigenerata dalla cura Sansonetti passa in un’ora e mezza di gioco al Pala Parenti, infliggendo una netta sconfitta ai ragazzi di coach Pagliai. La squadra di casa, pur recuperando Gatto in uscita da un fastidioso infortunio, schiera Russo appena rientrato da una sindrome influenzale, e conta anche altri elementi decisamente non al top. UPC, al contrario, è nel momento migliore, con un grande servizio (7 punti e 7 errori), e sfodera un Paoletti d’autore: due partite, per il pluridecorato opposto classe 1982, e due vittorie. In classifica Camaiore mette la freccia: Lupi in 9° posizione e a +1 dalla zona “rossa”.

Formazioni iniziali. Si ricompone, per i padroni di casa, la diagonale Gatto-Giannini. Al centro Russo e Baldini, schiacciatori laterali Brucini e Petratti, libero Gabbriellini. UPC risponde con Giovannetti palleggiatore, Paoletti opposto, Marini e Mannucci in banda, Caproni e Salvadori centrali, De Muro libero.

1 set. Il primo vantaggio significativo è degli ospiti, avanti 4-8 con tanto di time-out Kemas Lamipel. I Lupi si rifanno sotto: mani-out di Gatto per l’8-9 su turno di servizio di Giannini. Ancora Gatto, a muro e in attacco, e arriva l’aggancio, 12-12. I biancorossi mettono il naso avanti con un diagonale stretto di Petratti, ma Camaiore è squadra solida, non si lascia staccare e anzi torna a condurre sul punteggio di 15-17, costringendo Pagliai alla seconda sospensione tecnica. Dentro Camarri al centro, Brucini accorcia, 18-19, e questa volta è la panchina ospite a fermare tutto. Il time-out di Sansonetti è proficuo perché Camaiore vola via definitivamente. Giovannetti e Salvadori fermano Gatto, 18-22, un’infrazione al palleggio di Giannini su palla a fil di rete fa scivolare i padroni di casa a -5. Al primo set-point UPC chiude, con un ace al servizio: 19-25.

2 set. Seconda frazione con i sestetti immutati. Camaiore si porta subito a +3, 6-9, e coach Pagliai opta per un doppio cambio, scegliendo la diagonale Gallina-Matteini. Un attacco dal centro dell’ispirato ex Caproni segna il 7-12 e la panchina biancorossa opta per il time-out. UPC non arresta la corsa, sull’8-14 Angioli rileva Brucini. Gallina mura Mannucci e il gap si riduce. Rientrano Giannini e Gatto una volta chiusa la rotazione ma l’inerzia del set è tutta dalla parte degli ospiti. Pagliai spende il secondo time-out, rimette dentro Brucini ma il vantaggio UPC rimane netto, 14-21. Un buon attacco di Brucini e altri due punti portati a casa dalla squadra di casa impensieriscono coach Sansonetti, che frena l’emorragia chiedendo “tempo” sul 17-21. Al rientro ancora Giovannetti-Caproni per il 17-22. Giannini la gira di prima intenzione e ottiene il cambiopalla, risponde Mannucci con un gran mani-fuori. Delta Bevande arriva al set-point e chiude al secondo tentativo sfruttando un errore al servizio dei santacrocesi: 19-25

3 set. Pagliai inserisce Matteini al centro per Baldini. UPC prevedibilmente conferma il “6+1”. Questa volta è la Kemas Lamipel a partire meglio, 6-2. Gli ospiti mettono in campo grandi difese e con un Paoletti particolarmente ispirato trovano subito il sorpasso: 7-8, poi 7-9, ancora con un gran muro dell’esperto opposto marchigiano. Camaiore scappa, 8-12: primo time-out del set per Pagliai. I biancorossi provano a reagire con un primo tempo di Russo, 11-14, Brucini lo segue e vince un contrasto a rete portando la squadra a -2. Il divario si riduce ancora grazie ad un pallonetto spinto di Gatto e la panchina ospite ferma il gioco. Mannucci riprende palla per i suoi, 14-16, poi Paoletti gioca alto sulle mani e riporta la Delta Bevande a +3. Sul 17-20 secondo time-out per la Kemas Lamipel. Al rientro UPC scappa e chiude meritatamente grazie ad un turno al servizio, devastante, del solito Paoletti.

Kemas Lamipel S. Croce-UPC Delta Bevande Camaiore 0-3

Parziali: 19-25, 19-25, 18-25.

Kemas Lamipel S. Croce: Brucini 8, Gabbriellini, Russo 6, Matteini 1, Angioli 1, Petratti 10, Gatto 12, Giannini, Gallina, Moretti, Montini, Garibaldi, Baldini, Camarri N. All. Pagliai

UPC Delta Bevande Camaiore: Baldaccini, Daddio, Facchini, Mannucci 8, Macrì, Caproni 12, Marini 4, De Muro, Nannini, Giovannetti 1, Salvadori 6, Pauli, Dal Pino, Paoletti 21. All. Sansonetti

Prima della gara è stata data lettura della comunicazione federale relativa al nuovo numero anti-stalking e antiviolenza istituito dal Governo (1522) e le due squadre hanno dato vita, assieme al pubblico, al “minuto di rumore” promosso per la giornata. Atleti, staff e addetti hanno preso parte alla gara con l’ormai celebre “baffo rosso” sulla guancia, celebrando anche in questo modo il significato del 25 novembre.

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce