Savino Del Bene Volley non sbaglia e chiude 3-2 la sfida con Reale Mutua Fenera Chieri

La Savino Del Bene Volley allunga la sua striscia vincente, conquista la settima vittoria in campionato, ma per farlo deve mettere in campo tutte le sue energie.

Nella sfida contro la Reale Mutua Fenera Chieri arriva una vittoria al tie break, una vittoria sofferta, conquistata in rimonta, sapendo reagire nel momento di maggiore difficoltà, rispondendo ad una Chieri che ha messo alle corde le ragazze di coach Barbolini.

La Savino Del Bene Volley dopo essersi aggiudicata in scioltezza il primo set, vinto per 25-17, ha infatti subito il ritorno della Reale Mutua Fenera Chieri, in grado di dominare il secondo set dall’inizio alla fine e di aggiudicarselo per 20-25.

Più combattuta la sfida del terzo set, con la Savino Del Bene Volley passata in vantaggio in apertura e poi raggiunta sul 7-7. Da quel momento in poi la terza frazione di gioco si è giocata sul filo dell’equilibrio, con le due squadre in più occasioni in parità. Nel finale la Savino Del Bene Volley ha allungato fino al 22-20, ma ha poi fallito due set point, concedendo a Chieri di imporsi ai vantaggi con il punteggio di 26-28.

Sotto per due set a uno la Savino Del Bene Volley ha tremato nel quarto, ritrovandosi sotto anche per 9-17. Coach Barbolini ha però cambiato l’inerzia del match dando spazio a Di Iulio, Antropova, Villani e Ruddins che, entrate dalla panchina, hanno cambiato volto alla sfida. Passata in vantaggio per 20-19 la Savino Del Bene Volley ha infatti vinto il quarto set per 25-21, portando la gara al tie break.

Nel ultimo e decisivo set la Savino Del Bene Volley ha ritrovato le certezze smarrite nei precedenti, ha sbagliato meno ed è così riuscita ad imporsi 15-11 conquistando la sfida e due punti in classifica.

MVP dell’incontro una super Lindsey Ruddins che, entrata in corso d’opera, è stata determinante con 8 punti e alcune giocate preziose nei momenti di maggior difficoltà della sua squadra. Da sottolineare anche la prova di una Carol da 18 punti e protagonista di due ace e cinque muri vincenti. Tra le fila di Chieri invece da rimarcare i 20 punti della top scorer Grobelna, la bella prova di Skinner, autrice di 19 punti, e l’ottima performance di Spirito e Zakchaiou.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo mercoledì 29 novembre, quando ospiterà a Palazzo Wanny le turche dell’Eczacibasi nella gara valida come terzo turno della Pool B di CEV Champions League. La Reale Mutua Fenera Chieri lo stesso giorno sarà invece impegnata in CEV Cup contro le serbe dello Zeleznicar.

La cronaca

Coach Barbolini schiera la sua squadra con Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Zhu Ting e Herbots sono le due schiacciatrici titolari, mentre la coppia di centrali è quella con Nwkalor e Carol. Il ruolo di libero è affidato a Parrocchiale.

La Reale Mutua Fenera Chieri scende in campo con il 6+1 composto da Malinov al palleggio, Anthouli come opposto, Zakchaiou e Gray da centrali, con Omoruyi e Skinner in banda e Spirito come libero.

1° Set

Il primo break della gara è di marca Savino Del Bene Volley. La squadra di Barbolini va sul +3 grazie alle schiacciate della coppia Zhu Ting-Antropova e grazie al muro di Nwakalor. Con il risultato sul 5-2 coach Bregoli è costretto al primo time out della gara, la Savino Del Bene Volley però non rallenta la sua corsa e arriva sul +4 con un colpo in parallela da parte di Antropova (8-4). Poco dopo Britt Herbots affonda il colpo del 9-4 e Chieri è nuovamente obbligata al time out, la schiacciatrice belga ha il braccio caldo anche dopo il “tempo” e piazza a terra il punto del 10-4. La fuga della Savino Del Bene Volley non si arresta: grande salvataggio su di un pallone “avvelenato” e Zhu Ting trasforma il lavoro in difesa nel punto del 12-4. Chieri torna a segnare con Skinner, che firma il punto del 15-5, e la formazione piemontese lentamente si arrampica fino al 17-11. Barbolini interrompe la gara con un time out, ma Chieri riesce a raggiungere anche il -5 con Omoruyi (19-14). La Savino Del Bene Volley comunque gestisce il vantaggio e con il muro di Carol si aggiudica la prima frazione per 25-17.

2° Set

Buona partenza della Reale Mutua Fenera Chieri. La formazione piemontese tocca il +3 con l’ace messo a segno da Grobelna (1-4), poi arriva fino al +4 con l’attacco vincente di Zakchaiou (3-7). Barbolini ricorre al primo “tempo” della frazione, ma il vantaggio di Chieri lievita fino al 3-9. A risvegliare la Savino Del Bene Volley ci prova Ognjenovic con l’attacco di seconda che vale il 4-9, mentre Herbots affonda il colpo del 6-10. La Savino Del Bene Volley torna a tre lunghezze di distanza con il muro di Antropova, che realizza il punto del 11-14 e obbliga coach Bregoli al time out. Chieri allunga nuovamente fino al +5, realizzato da Skinner con un ace, così Barbolini deve utilizzare il suo secondo time out del set. In due occasioni Carol accorcia sul -4 (15-19 e 16-20), poi Antropova mette a terra l’ace del 20-23. La squadra di Bregoli riesce comunque ad allargare il vantaggio e si aggiudica il secondo set per 20-25.

3° Set

La Savino Del Bene Volley si porta subito sul 3-1 con un gran muro di Nwakalor, ma Chieri pareggia i conti sul 3-3. La squadra di Barbolini, una volta raggiunta, accelera ancora e segna con Carol, Antropova ed Herbots, spingendo il risultato sul 6-3 e coach Bregoli al time out. Dopo la pausa Chieri recupera nuovamente e arriva fino al -1 con un ace di Grobelna (6-5), poi addirittura perviene al pari con il 7-7 sempre a firma Grobelna. La Savino Del Bene Volley ritrova il +2 con Herbots che approfitta di una non perfetta ricezione avversaria (10-8), ma Chieri pareggia con il muro Weitzel e effettua il sorpasso portandosi sull’11-12. Barbolini chiama un “tempo” e la sua squadra ritrova subito il pareggio. La Savino Del Bene Volley balza di nuovo in vantaggio al termine di un lungo scambio: dopo una super difesa di Carol è Ruddins a schiacciare per il 14-13. Chieri non si fa staccare e anzi ritrova il pari sul 14-14, sul 15-15 e sul 16-16, in seguito però Antropova, Carol e Ognjenovic segnano in rapida successione e la Savino Del Bene Volley si porta sul 19-16. Chieri dimostra il suo carattere e accorcia sul -1 con l’attacco di Omoruyi (19-18), la Savino Del Bene Volley risponda allungando fino al 22-20 con Antropova. Il finale di set è da cuori forti e Skinner trova il pareggio con l’attacco del 23-23, coach Barbolini così chiama un time out. La Savino Del Bene Volley fallisce un set point sul 24-23 e poi non riesce ad aggiudicarsi la sfida dei vantaggi. Il terzo set infatti lo conquista Chieri con il 26-28 messo a terra da Omoruyi.

4° Set

Dopo aver perso due set consecutivi la Savino Del Bene Volley aggredisce la quarta frazione e con una Carol grande protagonista si porta sul 4-1. Sempre la centrale brasiliana realizza il 6-3 con un ace e per coach Bregoli diventa fondamentale chiamare un time out. Chieri acciuffa il pari sull’8-8 e ancora una volta Ognjenovic prova a scuotere le compagne con l’attacco di seconda che porta il punteggio sul 9-8. Il set sembra sfuggire dalle mani della Savino Del Bene Volley, che perde il vantaggio si ritrova ad inseguire sul 9-11. Barbolini utilizza un time out, ma la sua squadra non riesce a rimontare e anzi il vantaggio piemontese arriva al 9-15. Il coach della Savino Del Bene Volley prova a cambiare l’inerzia del set sostituendo la diagonale palleggiatrice-opposto e inserendo Ruddins e Villani in banda. Sono cambi che modificano l’andamento della sfida, tanto che la Savino Del Bene Volley dopo essere stata sotto per 9-17 recupera fino al 14-17 a firma Ruddins. Bregoli ferma la sfida con un altro time out, ma non si arresta la rimonta della squadra di Barbolini, che arriva sul -1 con un ace di Diop (16-17) e poi trova il pari sul 19-19. Il primo vantaggio per la Savino Del Bene Volley, dopo quello sul 9-8, arriva con il 20-19 di Nwakalor, subito seguito da un ace di Carol che vale per il +2. Il set si chiude in favore della Savino Del Bene Volley, che pareggia il conto dei set con il 25-21 realizzato a muro sempre da Nwakalor.

5° Set

Il tie break vede la Savino Del Bene Volley portarsi sul 2-0, ma venire poi recuperata e superata sul 3-5. Barbolini ferma il set, ma Chieri trova anche il +3, così il tecnico della Savino Del Bene Volley opta per un nuovo cambio di diagonale: fuori Diop e Di Iulio e di nuovo in campo Antropova e Ognjenovic. Il pareggio della Savino Del Bene Volley arriva con il 7-7 realizzato da Carol, brava ad approfittare di una ricezione sbagliata di Chieri. Al cambio campo arriva in vantaggio per 8-7 la Savino Del Bene Volley, che ritrova la leadership del set con Ruddins. La formazione di Barbolini allunga fino 10-7 segnato da Carol e Chieri spende un time out. Le piemontesi ritornano sul -1 con il 10-9 di Omoruyi, ma la Savino Del Bene Volley allunga fino al 12-9 (frutto di un ace di Antropova). La sfida si conclude con il successo 15-11 nel tie break, una vittoria di set che consente alla Savino Del bene Volley di imporsi 3-2.

Coach Barbolini post partita: “Il commento è estremamente positivo. Oggi giocavamo contro una squadra che è molto forte, una squadra di alto livello, nella quale non ci sono solamente sei giocatrici, ma sono nove-dieci che possono giocare tutte in serie A1. Stasera sono stati molto bravi, hanno avuto pazienza dopo il primo set che abbiamo dominato noi e poi sono stati molto bravi nei momenti determinanti del terzo set. Devo dire bravissime alle ragazze, soprattutto quelle che sono subentrate, nel senso che hanno fatto tutte bene. Penso che questa sia una grossa soddisfazione per loro, perchè giocavamo con una squadra con tante giocatrici forti. Non sempre ci si può aspettare che chi entra fece la differenza, ma stasera la hanno fatta. Segno anche che in palestra lavoriamo bene, perché se uno si allena male sicuramente non può succedere. Ovviamente non è sufficiente allenarsi bene per girare le partite così. Stasera abbiamo avuto un pizzico di fortuna, molte brave le ragazze e dobbiamo essere molto contenti di questa vittoria.”

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri: 3-2 (25-17, 20-25, 26-28, 25-21, 15-11)

Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Herbots 11, Zhu Ting 8, Ruddins 8, Di Iulio, Villani 1, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 10, Washington, Carol 18, Antropova 17, Diop 7. All.: Barbolini M.

Reale Mutua Fenera Chieri: Rolando (L2) n.e., Morello, Spirito, Skinner 19, Papa, Grobelna 20, Kingdon 1, Anthouli 2, Gray, Kone n.e., Omoruyi 11, Zakchaiou 15, Weitzel 12, Malinov 4. All.: Bregoli G.C.

Arbitri: Zavater – Giardini

Durata: 2 h 27′ (24′, 27′, 31′, 30′, 18′)

Attacco (Pt%): 40% – 42%

Ricezione Pos% (Prf%): 59% – 44% (35% – 25%)

Muri Vincenti: 12-8

Ace: 5-6

MVP: Ruddins

Spettatori: 2825

Fonte: Ufficio Stampa Pallavolo Scandicci Savino Del Bene ssdrl