Sicurezza sul lavoro: sospensione l'attività e stazionamento per un'azienda edile a Volterra

I carabinieri di Volterra sono intervenuti presso un cantiere edile dove a seguito di verifiche sono stati segnalati sanzionati i titolari di un’azienda del settore.

Ad uno dei due è stata contestata la violazione delle norme in materia d’installazione dei ponteggi e di redazione del piano operativo di sicurezza, mentre per l’altro è scattata la denuncia per aver dato lavoro ad una persona priva di permesso di soggiorno.

Per l’azienda edile disposte la sospensione dell’attività, una sanzione amministrativa di oltre 6.800 euro e un’ammenda di oltre 2.900 euro.