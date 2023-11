Tragedia a Porcari: muore a 75anni investito da un’auto

La tragedia si è consumata poso dopo le ore 22 in via Puccini, nel comune di Porcari. Stando alle prima ricostruzioni la vittima, un 75enne di origini albanesi residente a Porcari stava attraversando a piedi la strada quando un’auto, guidata da una giovane donna, lo avrebbe investito.

Immediato sul post l’intervento della Misericordia di Montecatini che non ha potuto far nulla per salvare l’uomo.

I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Capannori che stanno accertando la dinamica della tragedia.