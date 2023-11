A Ostia i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta FINP, 5 medaglie per l'Aquateam nuoto Cuoio

l 25 e 26 novembre si sono tenuti a Ostia i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta, organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP), dedicati alle disabilità fisiche. Questa competizione rappresenta la prima tappa significativa della stagione 2023/2024, caratterizzata da una partecipazione record e prestazioni sportive di altissimo livello.

Cinque atleti di Aquateam Nuoto Cuoio hanno affrontato la sfida. Martina Alfei, Stefania Gemignani, Jenny Narcisi, Gabriele Pancelli e Giovanni Turini si sono presentati ai blocchi di partenza con la voglia di fare bene.

Nonostante poco più di un mese di allenamento, il team ha stupito ottenendo ben cinque medaglie. Martina Alfei ha raggiunto l'oro nei 100 dorso e nei 100 rana, aggiudicandosi anche l'argento nei 50 delfino. Stefania Gemignani ha conquistato due bronzi nei 50 e 100 stile libero, mentre Jenny Narcisi ha aggiunto un bronzo nella categoria 100 rana.

Anche se Giovanni e Gabriele non hanno raggiunto il podio, le loro prestazioni sono state comunque positive, testimoniando impegno e dedizione.Questa competizione iniziale si è rivelata un'occasione cruciale per valutare la qualità della nuotata e stabilire il punto di partenza della squadra. I risultati ottenuti forniscono una solida base per affrontare la stagione appena iniziata con consapevolezza e determinazione.

Il ringraziamento va all'organizzazione impeccabile della FINP e della società ospitante, nonché allo staff della piscina di allenamento e alla Maiora Piscine per le divise di squadra che con orgoglio indossiamo su ogni podio possibile. Con una chiara consapevolezza degli aspetti da migliorare, Aquateam Nuoto Cuoio guarda al futuro con obiettivi definiti per una stagione promettente.