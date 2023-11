Certaldo batte Castelfiorentino nel derby

La partita che doveva rappresentare il riscatto dopo l’opaca prestazione sul parquet del Libero Basket Siena, segna invece la sconfitta più amara, quella nel derby. Il Basket Certaldo espugna il PalaBetti per 57-59, al termine di una gara in cui i ragazzi di Dario Chiarugi pagano la poca intensità in difesa nelle prime due frazioni e gli attacchi sterili nella seconda parte di gara.

Nonostante un approccio sicuramente non tra i migliori per la truppa castellana, il primo quarto scorre via sul punto a punto fino al 15-16 su cui suona la prima sirena. Nella seconda frazione, complici la poca fisicità e la scarsa concentrazione difensiva dei padroni di casa, gli ospiti allungano toccando il +7 all’intervallo (29-36). Negli spogliatoi coach Chiarugi scuote i suoi, che al rientro alzano l’intensità: ma proprio quando la difesa trova la propria quadratura, i problemi si spostano in fase offensiva, dove Zampacavallo e compagni faticano a trovare il fondo della retina, come dimostra il 10/24 dalla lunetta. Nonostante tutto al 30′ la sfida è apertissima (40-44), e di fatto si gioca sul botta e risposta fino agli ultimi secondi di gioco, quando Certaldo decide la sfida sugli episodi.

Prossimo impegno venerdì 1 dicembre alle 21.15 sul parquet di Valdera.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET CERTALDO 57- 59

Tabellino: Turini 8, Ciampolini 2, Cavini 2, Zampacavallo 10, Talluri J. 14, Dragoni 9, Fabrizzi 5, Buti 2, Flotta 4, Caggiano 1, Cetti, Talluri T. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 15-16, 29-36 (14-20), 40-44 (11-8), 57-59 (17-15)

Arbitri: Borrini di Lastra a Signa, Giachi di Firenze.