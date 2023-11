Due triple decisive nel momento clou della partita: Simone Cerchiaro è tornato

Due triple decisive nel momento clou della partita per dare il proprio contributo alla vittoria su Arezzo e, soprattutto, per chiudere un periodo difficile a causa dell’infortunio alla mano subito a Firenze. Simone Cerchiaro è tornato e per l’Use Computer Gross è una gran bella notizia. Il classe 2003 nato e cresciuto nel vivaio biancorosso è infatti una pedina fondamentale nello scacchiere di Luca Valentino e sabato sera si è visto.

“Nel momento decisivo mi sono fatto trovare pronto sugli scarichi ed i tiri sono entrati – spiega – abbiamo mosso bene la palla in attacco riuscendo a trovare soluzioni aperte che sono entrate permettendoci di vincere la partita. Personalmente ora sto bene, quando sono rientrato ero un po’ bloccato perché la mano mi dava ancora dei problemi. Dopo aver tolto la fasciatura mi sono sentito più libero ed anche più tranquillo di testa”. Per quanto riguarda la partita con Arezzo che Use hai visto? “Abbiamo subito dei canestri anche difficili da parte loro ma, proprio nelle fasi più delicate, siamo riusciti a non disunirci come avevamo detto di fare in settimana e come cerchiamo sempre di fare. Questo credo sia stato decisivo. Facendo poi bene le piccole cose siamo rimasti sempre in partita piazzando il break dopo l’intervallo. Da lì siamo riusciti sempre a controllare anche la loro reazione portando a casa una vittoria meritata”. Sabato sera sul campo di Serravalle si chiude il girone di andata, il bilancio di Cerchiaro? “Sono soddisfatto, però possiamo fare ancora meglio visto che abbiamo perso qualche partita che, con un po’ di attenzione in più, avremmo vinto. Quindi cercheremo di migliorarci a partire già da sabato prossimo”.

Come detto l’Use Computer Gross chiuderà il girone di andata in trasferta, a Serravalle Scrivia, squadra che viaggia a quota 6 punti in classifica. Sarà la prima di due trasferte visto che, la domenica successiva, il girone di ritorno inizierà a Lucca. Due gare nelle quali la Computer Gross proverà a portare a casa una vittoria esterna che manca dal 15 ottobre quando arrivò il successo sul campo del Legnaia Firenze.