Massarella, torna il Mercatino di Natale

Le tradizioni natalizie tornano ad allietare il mese più magico dell'anno anche a Fucecchio. Sabato 3 dicembre la Parrocchia Santa Maria di Massarella organizza il tradizionale Mercatino di Natale presso la sede della Contrada Massarella, in via Porto di Cavallaia 1, dove sarà allestito il Santa Claus Village. A partire dalle ore 9, e per l'intera giornata, saranno presenti stand dedicati ad addobbi, cesti natalizi e idee regalo. Non mancheranno poi i prodotti tipici locali del periodo, come necci, caldarroste e bomboloni. Nel pomeriggio, dalle ore 16, saranno inoltre organizzati laboratori creativi per bambini in attesa dell'arrivo di Babbo Natale. Per gli interessati, possibilità di pranzo a buffet o asporto con cucina tipica toscana, e dalle ore 20 pizza anche da asporto.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa