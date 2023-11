Scompare 21enne da Carpi, la sua macchina ritrovata a Barberino di Mugello: appello dei genitori

Un giovane di 21 anni è scomparso da Carpi, Modena, dal sabato scorso. Ha detto alla sua famiglia che sarebbe andato in biblioteca, ma non ha fatto ritorno. La famiglia ha segnalato la scomparsa e ha depositato denuncia presso il commissariato di Carpi. La sua auto è stata trovata a Barberino di Mugello, Firenze, grazie al gps dell'assicurazione. Le ricerche sono in corso, ma finora non hanno prodotto risultati. I genitori hanno lanciato un appello per qualsiasi informazione che possa aiutare a trovarlo, diffondendo anche una foto in cui il giovane indossa lo stesso cappotto che aveva al momento della scomparsa.