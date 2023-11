Si apre voragine in strada mentre passa un camion: incidente a Santa Croce sull'Arno

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta in Via Sant'Andrea, nel Comune di Santa Croce sull'Arno, a seguito di un cedimento della sede stradale. Il cedimento ha causato un incidente che ha coinvolto un camion, il quale è sprofondato con le ruote posteriori in una voragine. Utilizzando un autogru, la squadra ha proceduto alla rimozione del camion e alla messa in sicurezza dell'area colpita dal dissesto. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche la Polizia locale e il consorzio Acquarno.