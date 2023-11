Truffa dello specchietto, 94enne fiuta l'inganno e chiama i carabinieri

Un 30enne del Siracusano è stato denunciato in stato di libertà per la truffa dello specchietto ai danni di un 94enne pisano che si trovava a Bibbona.

L'uomo è stato adescato in via Terra dei Ceci, in direzione di Cecina. Come da prassi per questa truffa, il trentenne ha suonato il clacson facendo accostare l'anziano e mostrando il grave danno avvenuto, a suo dire, durante un sorpasso subìto.

L'anziano si è inizialmente detto disponibile a risarcire il danno. L'altro ha fatto finta i chiamare un carrozziere, chiedendo invece un risarcimento di 500 euro in contanti. Il 94enne a quel punto ha fiutato l'inganno e ha chiamato il 112, facendo scappare il truffatore.

Con le immagini della videosorveglianza, è stato possibile risalire all'auto del truffatore e alla denuncia da parte dei carabinieri di Bibbona.