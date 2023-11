Visite senologiche gratuite all'ospedale del Mugello per un giorno

E’ già possibile prenotare per le visite senologiche gratuite di sabato 2 dicembre che si terranno presso l’ospedale del Mugello. Si tratta di un’iniziativa rivolta alle giovani non ancora in età di screening (18-40 anni) con l’obiettivo di sensibilizzarle sull’importantissimo tema del tumore al seno e della sua prevenzione.

Il 2 dicembre le visite si terranno dalle 8.30 alle 12.30 presso il piano terreno al Poliambulatorio dell’ospedale (stanza 5) e saranno effettuate dalla dottoressa Veronica Mengoni della Struttura Operativa Semplice Senologica di Santa Maria Annunziata di cui è direttore Lorenzo Galli. Sarà possibile prenotarsi telefonicamente in orario 8.00-12.30 al numero 055 8451360.

Fonte: Asl Toscana Centro