Abc ko in casa della capolista Arezzo

Non riesce il colpaccio in casa della capolista. I ragazzi di Alessandro Gemmi si arrendono 76-63 sul parquet dello Scuola Basket Arezzo al termine di una gara su cui i padroni di casa mettono le mani nell’ultimo parziale di gioco. Dopo una prima frazione in perfetto equilibrio (21-20 al 10′), i gialloblu accusano il colpo nel secondo quarto, quando l’avanzata aretina scavalla la doppia cifra di vantaggio grazie ad un parziale che manda tutti all’intervallo sul 44-33. Nella ripresa la reazione castellana prova a girare l’inerzia accorciando le distanze al 30′ (59-53), ma proprio sul più bello Arezzo affonda il colpo decisivo indirizzando definitivamente la sfida.

Prossimo impegno lunedì 4 dicembre alle 19 al PalaBetti contro l’Affrico.

SCUOLA BASKET AREZZO – ABC CASTELFIORENTINO 76-63

Tabellino: Fabrizzi 10, Marchetti 7, Rosi 10, Ticciati 6, Pucci 4, Bartolini 10, Damiani 5, Viviani 9, Merlini 2, Vefa ne, Bernardoni, Calvisi. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 21-20, 23-13, 15-20, 17-10