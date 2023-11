Antonio Albanese ospite al Cinema Garibaldi con il suo “Cento domeniche”

Ancora un'altra serata di grande cinema al Garibaldi di Poggibonsi (Via della Repubblica, 158).

Sabato 2 dicembre dopo lo spettacolo delle 21,15 di “Cento Domeniche”, Antonio Albanese, regista e interprete del film, sarà in sala per parlare con il pubblico di questa sua nuova opera, dedicata agli operai, ai lavoratori e a tutti coloro che per troppo tempo sono stati dimenticati, quelli che la società considera gli “ultimi”, ma che, lo stesso Albanese ritiene “i primi, le persone che sostengono il Paese”.

Il film racconta la storia di Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, un uomo tranquillo e mite che, con i risparmi di una vita, vuole regalare un ricevimento da sogno per il matrimonio di sua figlia Emilia. La banca di cui è da sempre cliente sembra però nascondere qualcosa, i dipendenti sono all’improvviso sfuggenti e il direttore cambia inspiegabilmente di continuo. L’impresa di pagare il matrimonio di sua figlia si rivelerà sempre più ardua e Antonio scoprirà, suo malgrado, che chi custodisce i nostri tesori non sempre custodisce anche i nostri sogni.

L’evento fa parte della rassegna “Luci in sala – Il cinema al cinema” che, a partire dallo scorso anno ha portato grandi eventi, corsi e incontri con gli autori al Cinema Garibaldi.

Una rassegna che quest’anno vede come protagonista il cinema italiano e che, a partire dal 14 dicembre, porterà nella sala del Cinema Garibaldi , una volta al mese, proprio i film e le correnti della nostra cinematografia con il corso “Bellissima – La meravigliosa storia del cinema italiano”.

Per acquistare i biglietti per proiezione di “Cento Domeniche” e per le info sul corso di cinema italiano vi invitiamo a consultare il sito www.cinemagaribaldi.eu.

