Appartamento in fiamme a Firenze: due persone in ospedale

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel comune di Firenze in via Giotto, per un incendio di un appartamento situato al quinto piano di un condominio. I vigili del fuoco sono entrati all'interno dell'appartamento completamente invaso dai fumi della combustione e hanno effettuato lo spegnimento di due stanze con fiamma attiva.

Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti tre automezzi, di cui un'autoscala.