Artista del Panino2023, tre toscani tra i finalisti

A Genova 30 baristi provenienti da tutta Italia si sono sfidati all’ultimo panino per staccare uno degli 8 ticket che vale l’accesso alla finale del concorso “Artista del Panino 2023”organizzato da Vandemoortele Professional, multinazionale leader del frozen bakery con sede a Genova, attraverso i propri brand Agritech e Lanterna, in collaborazione con Bargiornale.

Una sfida all’ultimo morso quella appena conclusa e ha incoronato gli 8 finalisti che si ritroveranno a Milano a marzo per l’ ultima selezione che eleggerà un solo Artista del Panino. Tra questi ci sono Luigi Ducci, del Du Morsi di San Marcello Piteglio (PT), Mirko Fiorentini, del Caffetteria delle Oblate di Firenze, e Gabriele Stellittano, della Cru - Cucina Rustico Urbana di Firenze

Applausi e compliments a questi 8 finalisti, ma anche tanta visibilità per loro e i loro bar perché la prima volta nella storia del concorso, Artista del Panino 2023 è entrato negli altoparlanti di tutto il Paese grazie alla nuova partnership con Radio 105: il concorso e i suoi partecipanti infatti, non solo saranno raccontati sull’ammiraglia del Gruppo Mediaset e su tutte le altre radio del gruppo (R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio) ma sarà protagonista anche della trasmissione Music&Cars con i deejay Dario Spada e Fabiola Casa che oggi hanno incontrato e conosciuto i pretendenti e le loro creazioni.

A valutare le creazioni dei 30 semifinalisti è’ stata una giuria d’eccezione che riunisce lo chef Fabrizio Rivaroli, Andrea Mongilardi, vicedirettore di Bargiornale, Roberto Barat,coordinatore della rivista Ristoranti e gli “Artisti del Panino” delle precedenti edizioni, Michele Locatelli (vincitore dell’edizione 2022) Giacomo Dini (2019) Gianpietro Sartori(2018).

Attiva anche quest’anno e apprezzata la collaborazione con l’Istituto Alberghiero Marco Polo di Genova. Oggi i ragazzi e le ragazze dell’importante istituzione formativa ligure sono stati nuovamente protagonisti della semifinale, collaborando con i concorrenti in gara per il titolo. Ma non solo perché Vandemoortele nell’ambito della sua mission charity abbraccia il “Progetto Laboratorio Panino” sostenendolo dalla scorsa edizione in termini di visibilità e donando il pane per la creazione dei panini alla base del progetto. Laboratorio del panino è una vera e propria simulazione di impresa per gli studenti con programmazione differenziata con lo scopo di dare loro solidi strumenti per la vita professionale futura e garantire a tutti gli studenti della scuola un pasto sano e genuino con un buon panino.

Proprio gli studenti del progetto Laboratorio Panino hanno realizzato il kit pranzo (con il pane Agritech) per tutti i partecipanti alla semifinale.

La cornice d’eccellenza dell’ evento Le Cisterne del Ducale, ha accolto artisti sui generis, maestri di gusto dotati di un’inedita “tavolozza” di sapori con cui hanno creato veri capolavori per il palato perché quando la creatività incontra pani fatti a regola d’arte…è subito spettacolo di emozioni….. è subito “Artista del Panino 2023”! Cosa ci riserverà la finale? Stay tuned, stay “Artista del Panino 2023”

Fonte: Ufficio Stampa